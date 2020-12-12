YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

HATAY HABERLERİ  | 12.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 77 Billong), Santos, Burak Çamoğlu (Dk. 46 Mesut Çaytemel), Akintola, Sackey (Dk. 77 Ribeiro), Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 60 Boupendza), Traore (Dk. 70 Gökhan Karadeniz), Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye (Dk. 84 Chahechouhe), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Arveladze), Sobiech (Dk. 62 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 75 ve Dk. 83 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Ndiaye, Dk. 90+2 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco, Dk. 76 Viviano, Dk. 87 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

47. dakikada Ndao, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Topun önüne atlayan Aabid, araya girip tehlikeyi önledi.

50. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı hata ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta, top kaleci Viviano'da kaldı.

59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Jimmy Durmaz, yakın mesafeden kafayı vurdu. Kaleci Münir hamle yaparak topu çeldi. Seken topla arka direkte buluşan Ndiaye'nin, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topu alan Jimmy Durmaz'ın, yakın direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada Hatayspor, bir kez daha öne geçti. Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

83. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takım atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazda ceza sahasına giren Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Boupendza'ya verdi. Boupendza'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Hatay Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:34
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Hatay Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Atıf Eczanesi
Antakya
Cem Eczanesi
Antakya
Katıpoglu Eczanesi
Antakya
Süner Eczanesi
Antakya
İskenderun Eczanesi
Iskenderun
Onur Eczanesi
Iskenderun
Öyküm Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.