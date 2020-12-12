Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut

Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez (Yeni Malatyaspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Tisserand ile altıpasın solunda son çizgiye yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Tetteh'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ile kaleci Altay Bayındır'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1