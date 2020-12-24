YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

RİZE HABERLERİ  | 24.12.2020 21:14 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan (Dk. 90+3 Selim Ay), Baiano (Dk. 82 Donsah), Michalak (Dk. 46 Samudio), Fernando (Dk. 81 Onur Bulut), Tunay Torun (Dk. 71 Doğan Erdoğan), Skoda

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Jahovic, Dk. 85 Orgill), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy (Dk. 81 Hakan Özmert), Sidney Sam, Amilton (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Podolski

Goller: Dk. 7 Yasin Pehlivan, Dk. 59 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tunay Torun, Dk. 41 Baiano, Dk. 76 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Amilton, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

58. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahasına yerden pasında Tunay Torun'un gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Samudio sağ tarafta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek yerden pasını verdi. Altıpas içerisinde Skoda, sağ ayak topuğuyla yaptığı klas vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor golü buldu. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Podolski'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-1

63. dakikada yaklaşık 40 metre topu süren Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından yerden sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

79. dakikada Veysel Sarı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan uzun mesafeli ortada kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topa Veysel Sarı'nın vuruşunda, Meriah meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Pijamalarını çıkarabilene helal olsun''Pijamalarını çıkarabilene helal olsun'
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı

Rize Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:34
Öğle
12:23
İkindi
14:41
Akşam
17:01
Yatsı
18:28

Rize Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Küçükvar Eczanesi
Merkez
Karadeniz Eczanesi
Ardesen
Deva Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Karadeniz Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.