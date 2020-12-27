Futbol: Süper Lig

61. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Mirallas sağ kanatta aldığı topu bekletmeden soldaki Maxim'e gönderdi. Topu göğsüyle konttol ederek ceza sahasına giren Maxim'in sağına çekerek attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 3-1.

69. dakikada kaleci Güray Vural'ın sol kanata gönderdiği uzun pas Tayfur Bingöl kafasından sekerek Maxim'in önünde kaldı. Maxim, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top Caulker'e çarparak kornere çıktı.

73. dakikada Tzavellas'ın sağdan kullandığı kornerde Caulker'in yaptığı vuruşta top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle üst direğe de çaparak oyun alanına geri döndü. Caulker'in ikinci kez yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak tekrar direkten döndü.

Maçın son anlarında darbe sonucu saha kenarına gelen Furkan Soyalp, kontrol için ambulansa götürüldü.

Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.

