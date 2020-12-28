Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 18 Uğur Demirok), Shengelia (Dk. 84 Kravets), Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 68 Milosevic), Hadziahmetovic, Daci
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Dk. 77 Donsah), Yasin Pehlivan, Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Samudio (Dk. 70 Michalak), Skoda
Goller: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 56 Uğur Demirok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 15. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda, kaleci Sehic soluna gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Tunay Torun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
90+3. dakikada Yasin Pehlivan'ın Daci'ye müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Burak Şeker, Yasin Pehlivan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.