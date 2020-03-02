Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

- Sonuçlar

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3

Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-0

- Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR24 14 7 3 46 24 22 49 2. TRABZONSPOR23 14 6 3 54 25 29 48 3. GALATASARAY24 14 6 4 42 18 24 48 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR24 14 6 4 45 26 19 48 5. BEŞİKTAŞ24 12 4 8 38 31 7 40 6. AYTEMİZ ALANYASPOR24 11 6 7 42 24 18 39 7. FENERBAHÇE24 11 6 7 44 31 13 39 8. GÖZTEPE23 9 7 7 29 25 4 34 9. GAZİANTEP FK24 8 7 9 35 39 -4 31 10. YUKATEL DENİZLİSPOR24 7 6 11 23 32 -9 27 11. GENÇLERBİRLİĞİ24 7 6 11 32 42 -10 27 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR24 6 8 10 27 42 -15 26 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR23 6 6 11 35 34 1 24 14. ÇAYKUR RİZESPOR23 7 3 13 24 39 -15 24 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR24 4 10 10 19 32 -13 22 16. KASIMPAŞA24 5 5 14 31 49 -18 20 17. MKE ANKARAGÜCÜ24 4 8 12 20 42 -22 20 18. HES KABLO KAYSERİSPOR24 4 7 13 25 56 -31 19