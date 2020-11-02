YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.11.2020 22:30 | Son Güncelleme

Ligin 7. haftası iki maçla tamamlandı - Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.

Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

- Sonuçlar

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP1FENERBAHÇE75201266172AYTEMİZ ALANYASPOR651015213163GALATASARAY7412954134FATİH KARAGÜMRÜK73221486115ÇAYKUR RİZESPOR73221082116KASIMPAŞA7322862117MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7313981108BEŞİKTAŞ6312990109GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7151910-1810DEMİR GRUP SİVASSPOR622267-1811FRAPORT TAV ANTALYASPOR7223710-3812ATAKAŞ HATAYSPOR522147-3813YENİ MALATYASPOR7223610-4814GÖZTEPE61411073715BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6213811-3716İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR6132651617HES KABLO KAYSERİSPOR620449-5618GENÇLERBİRLİĞİ612347-3519TRABZONSPOR7124914-5520YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-5521MKE ANKARAGÜCÜ501449-51- 8. hafta

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu
Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:53
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Ağrılı adet gören kadınlar dikkat
Ağrılı adet gören kadınlar dikkat
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.