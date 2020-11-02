Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.
Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0
Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımOGBMAYAVP1FENERBAHÇE75201266172AYTEMİZ ALANYASPOR651015213163GALATASARAY7412954134FATİH KARAGÜMRÜK73221486115ÇAYKUR RİZESPOR73221082116KASIMPAŞA7322862117MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7313981108BEŞİKTAŞ6312990109GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7151910-1810DEMİR GRUP SİVASSPOR622267-1811FRAPORT TAV ANTALYASPOR7223710-3812ATAKAŞ HATAYSPOR522147-3813YENİ MALATYASPOR7223610-4814GÖZTEPE61411073715BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6213811-3716İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR6132651617HES KABLO KAYSERİSPOR620449-5618GENÇLERBİRLİĞİ612347-3519TRABZONSPOR7124914-5520YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-5521MKE ANKARAGÜCÜ501449-51- 8. hafta
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)