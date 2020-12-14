Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de tamamlanan 12. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Zirvenin yakın takipçilerinden Galatasaray bay geçtiği haftayı 2. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 12. haftada puan alamadı.
- Sonuçlar:
Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 3-2
Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-2
MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 4-3
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 0-1
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
- Puan durumu
Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.AYTEMİZ ALANYASPOR1282222715262.GALATASARAY1172219712233.FENERBAHÇE1272322166234.BEŞİKTAŞ1161421192195.GÖZTEPE1246219136186.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1146117143187.KASIMPAŞA1253416151188.ATAKAŞ HATAYSPOR1053213130189.FATİH KARAGÜMRÜK12453201551710.YENİ MALATYASPOR11443141311611.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR11434151141512.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR12435181801513.ÇAYKUR RİZESPOR114341618-21514.TRABZONSPOR123541316-31415.FRAPORT TAV ANTALYASPOR123541216-41416.DEMİR GRUP SİVASSPOR11254912-31117.GENÇLERBİRLİĞİ11326917-81118.HES KABLO KAYSERİSPOR11245612-61019.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR122371121-10920.YUKATEL DENİZLİSPOR111371021-11621.MKE ANKARAGÜCÜ101271119-85- Gelecek haftanın programı
Ligin 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.