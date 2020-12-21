Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.
Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.
Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.
- Sonuçlar
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1
Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
- Puan durumu
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.AYTEMİZ ALANYASPOR1382322814262.GALATASARAY A.Ş.1272320911233.FENERBAHÇE A.Ş.1372423194234.BEŞİKTAŞ A.Ş.1271425196225.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1256120155216.ATAKAŞ HATAYSPOR126331415-1217.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1355322166208.YENİ MALATYASPOR1254316133199.GÖZTEPE A.Ş.13463191451810.KASIMPAŞA A.Ş.135351617-11811.TRABZONSPOR A.Ş.134541517-21712.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR134541416-21713.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR12435151231514.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK12435181801515.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124351720-31516.DEMİR GRUP SİVASSPOR123541012-21417.GENÇLERBİRLİĞİ123361018-81218.HES KABLO KAYSERİSPOR12246614-81019.MKE ANKARAGÜCÜ122371420-6920.YUKATEL DENİZLİSPOR122371121-10921.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR132381125-149- 14. haftanın programı
Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.