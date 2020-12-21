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Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.12.2020 22:09 | Son Güncelleme

Ligin 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.

Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.

- Sonuçlar

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

- Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.AYTEMİZ ALANYASPOR1382322814262.GALATASARAY A.Ş.1272320911233.FENERBAHÇE A.Ş.1372423194234.BEŞİKTAŞ A.Ş.1271425196225.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1256120155216.ATAKAŞ HATAYSPOR126331415-1217.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1355322166208.YENİ MALATYASPOR1254316133199.GÖZTEPE A.Ş.13463191451810.KASIMPAŞA A.Ş.135351617-11811.TRABZONSPOR A.Ş.134541517-21712.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR134541416-21713.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR12435151231514.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK12435181801515.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124351720-31516.DEMİR GRUP SİVASSPOR123541012-21417.GENÇLERBİRLİĞİ123361018-81218.HES KABLO KAYSERİSPOR12246614-81019.MKE ANKARAGÜCÜ122371420-6920.YUKATEL DENİZLİSPOR122371121-10921.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR132381125-149- 14. haftanın programı

Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

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