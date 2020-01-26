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Futbol: TFF 1. Lig

ADANA HABERLERİ  | 26.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Adana Demirspor: 2 - Boluspor: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), Poepon, Sincere (Dk. 60 Delarge), Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Goller: Dk. 22 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 86 Delarge, Dk. 90+6 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Halilovic, Dk. 41 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 55 Dibba, Dk. 89 Volkan Şen (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Adana Demirspor Boluspor TFF 1. Lig

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