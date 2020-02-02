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Futbol: TFF 1. Lig

İZMİR HABERLERİ  | 02.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Altınordu: 2 - Akhisarspor: 0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 72 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 80 Burak İnce), Onur Taha Takır

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Ergin Keleş, Burhan Eşer, Cikalleshi (Dk. 75 Hadzic), Kadir Keleş (Dk. 65 Muhammet Reis), Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 65 Tolga Ünlü)

Goller: Dk. 6 Metehan Mimaroğlu, Dk. 57 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 28 Aykut Çeviker, Dk. 56 Rotman (Akhisarspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Akhisarspor'u 2-0 yendi.

İzmir temsilcisinde bir grup altyapı oyuncusu tarafından Elazığ'ın plaka numarasına atfen karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya atılan oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor Altınordu TFF 1. Lig

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İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
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