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Futbol: TFF 1. Lig

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.02.2020 21:27 | Son Güncelleme

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 5

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ), Rahmi Anıl Başaran

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş), Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal

Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç

Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör), Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0 yendi.

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18:52
Yatsı
20:10

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Balkır Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
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