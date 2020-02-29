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Futbol: TFF 1. Lig

ADANA HABERLERİ  | 29.02.2020 21:09 | Son Güncelleme

Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 1

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran Eraslan

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 71 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 79 Kosecki), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 78 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Popov, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Dk. 61 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Alican Özfesli), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Aabid (Dk. 90 Soner Örnek)

Goller: Dk. 69 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 85 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Kılıç, Dk. 90+4 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 87 Sadi Karaduman, Dk. 90+2 Akın Alkan, Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor)

TFF 1. Lig'de 25. hafta maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Futbol Hatayspor TFF 1. Lig

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Aylin Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
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Gülbahçesi Eczanesi
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Mengü Eczanesi
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