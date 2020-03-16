YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İZMİR HABERLERİ  | 16.03.2020 21:15 | Son Güncelleme

Altınordu: 1 - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem Özbay

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner), Ali Yaşar, Metehan Mimaroğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Malle (Dk. 90 Andusic), Foxi (Dk. 90 Kağan Kayalı), Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 71 Abdülkadir Kayalı), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Mrsic

Goller: Dk. 30 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı Kart: Dk. 80 Ali Rahmi Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 77 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Altınordu Ekol Hastanesi Balıkesirspor Futbol: TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kayserispor’da 2 cezalı var

Kayserispor’da 2 cezalı var

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

İzmir Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:25
İkindi
16:47
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.