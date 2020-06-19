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Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

İstanbulspor: Alperen Uysal, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Kağan Miray Bağış (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Diouf (Dk. 76 İbrahim Yılmaz)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz, Kubilay Sönmez, Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 83 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Hamza Gür), Mirkan Aydın (Dk. 57 Alican Özfesli, Dk. 75 Barbosa)

Goller: Dk. 36 ve 55 Diouf (İstanbulspor), Dk. 69 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 88 Soner Örnek (Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Issah (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 33 Popov, Dk. 89 Hamza Gür, Dk. 90 Sadi Karaduman (Hatayspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

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