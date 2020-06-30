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Futbol: TFF 1. Lig

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 19:54 | Son Güncelleme

Keçiörengücü: 2 - Ekol Göz Menemenspor: 1

Stat: Aktepe

Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Cem Özbay

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut (Dk. 87 Soner Gönül), Madinda (Dk. 82 Devrim Taşkaya), Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 60 Uğur Utlu), Mendy, Kone (Dk. 59. Bokila), Diabang (Dk. 46 Cem Ekinci)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Ercan Coşkun (Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Murat Elkatmış (Dk. 89 Selim Aydemir), Murat Erdemir (Dk. 90 Rıdvan Koçak), Cem Çelik (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Dk. 68 Rasheed)

Goller: Dk. 27 Samet Ali Kaya (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 79 ve 90+4 Cem Ekinci (Keçiörengücü),

Sarı kartlar: Dk. 22 Ercan Coşkun, Dk. 66 Harun Kavaklıdere, Dk. 70 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+5 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 72 Uğur Utlu (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

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