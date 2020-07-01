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Futbol: TFF 1. Lig

ERZURUM HABERLERİ  | 01.07.2020 22:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mitrovic, Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

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