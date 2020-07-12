YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

ADANA HABERLERİ  | 12.07.2020 19:54 | Son Güncelleme

Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2 - Hatayspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu), Mbilla (Dk. 64 Eze), Roni (Dk. 71 Eren Keleş)

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran), Rayane

Goller: Dk. 59 Roni (Adanaspor), Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Dolu tütünlere zarar verdi

Dolu tütünlere zarar verdi

Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.