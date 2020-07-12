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Futbol: TFF 1. Lig

İZMİR HABERLERİ  | 12.07.2020 19:58 | Son Güncelleme

Altay: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür Ertem

Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares (Dk. 77 Kappel), Kerim Avcı (Dk. 90 Adamu), Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Paixao, Tatos, Putsila (Dk. 90+4 Cenk Özkacar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Aykut Demir), Mücahit Albayrak, Emrah Başsan (Dk. 60 Muhammed), İbrahim Akdağ, Scuk, Sissoko (Dk. 81 Pote), Obertan, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu)

Gol: Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Tavares, Dk. 87 Abdülhamit Yıldız (Altay), Dk. 86 Osman Çelik, Dk. 87 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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