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Futbol: TFF 1. Lig

BURSA HABERLERİ  | 13.09.2020 18:34 | Son Güncelleme

Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 3

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt), Traore (Dk. 86 Süleyman Koç), Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı)

Goller: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

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