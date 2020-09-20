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Futbol: TFF 1. Lig

ANKARA HABERLERİ  | 20.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Ankara Keçiörengücü: 2 - Ankaraspor: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Pakkan, Cemal Alpay, Emrah Ünal

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Burak Aydın (Dk. 63 Oğuzhan Erdoğan), Uğur Utlu (Dk. 86 Emre Gündoğdu), Dialiba (Dk. 63 Mustafa Tahir Babaoğlu), Kone (Dk. 58 Dodoo)

Ankaraspor: Kerem Vergilier, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Tamer Aşık (Dk. 46 Berkay Anıl Demir), Recep Taşbakır (Dk. 63 Muzaffer Doğan), Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen (Dk. 89 İlhami Sıraçhan Nas), Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Ali Rıza Kılıç), Beykan Şimşek (Dk. 89 Yiğit Kotan)

Goller: Dk. 34 Burak Aydın (Penaltı), Dk. 72 Cem Ekinci

Sarı kartlar: Dk. 9 Erdem Çetinkaya, Dk. 14 Doğukan Efe, Dk. 38 Barış Zeren, Dk. 84 Berkay Anıl Demir, Dk. 85 Beykan Şimşek (Ankaraspor), Dk. 24 Burak Aydın, Dk. 45+1 Kone (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

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