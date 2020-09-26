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Futbol: TFF 1. Lig

BURSA HABERLERİ  | 26.09.2020 21:02 | Son Güncelleme

Bursaspor: 1 - Giresunspor: 2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 72 İsmail Can Çavuşluk), Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 46 Vefa Temel), Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 72 Ramazan Keskin), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 65 Batuhan Kör), Ali Akman

Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Eren Tozlu (Dk. 78 Tavares), Nalepa, Mehmet Taş, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Dk. 63 Serginho), Balde (Dk. 90 Yasin Özan)

Goller: Dk. 16 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 57 Eren Tozlu (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sadi Karaduman, Dk. 90 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 46 Özer Hurmacı, Dk. 56 Burak Kapacak, Dk. 68 Burak Altıparmak (Bursaspor)

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.

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