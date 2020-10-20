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Futbol: TFF 1. Lig

ANKARA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Ankara Keçiörengücü: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Orkun Aktaş

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), İrfan Akgün (Dk. 59 Burak Aydın), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Dodoo), Kone (Dk. 70 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç (Dk. 87 Orhan Ovacıklı), Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 75 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak (Dk. 75 Doğan Can Davas), Hüseyin Bak, Berat Satılmış, Landel, Del Valle (Dk. 87 Rahmi Anıl Başaran), Pote

Gol: Dk. 14 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Gönül, Dk. 41 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Hikmet Eczanesi
Cankaya
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Salkım Söğüt Eczanesi
Cankaya
Yeni Gülcem Eczanesi
Cankaya
Yeşilbağ Eczanesi
Cankaya
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