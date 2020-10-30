YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Dk. 78 Bilalli), İsmail Yüksek, Celal Emir Dede (Dk. 67 Doğa İşeri), Oğuz Han Aynaoğlu, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic, Cumali Bişi, Kethevoama (Dk. 67 Otoo)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 66 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Berkan Fırat), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Rayan (Dk. 65 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 75 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 6, 19 Ozegovic, Dk. 90 Berkan Fırat (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Abdulhamit Yıldız, Dk. 63 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 40 Ozegovic, Dk. 50 Donkor, Dk. 88 Berkan Fırat (Adanaspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bornova’ya yeni bağlantı yolu
Bornova’ya yeni bağlantı yolu
Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir’e hareket etti
Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir’e hareket etti
Deprem Kuşadası’nda şiddetli hissedildi
Deprem Kuşadası’nda şiddetli hissedildi
Bu proje tarım işçilerinin yüzünü güldürecek
Bu proje tarım işçilerinin yüzünü güldürecek
Balıkesir’den 52,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
Balıkesir’den 52,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
Deprem Söke’de küçük çapta hasarlar oluşturdu
Deprem Söke’de küçük çapta hasarlar oluşturdu

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Ekim Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
12:57
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cuma

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Erol Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Elleriyle şifa dağıtıyor
Elleriyle şifa dağıtıyor
BİLSEM Türkiye Birincisi oldu
BİLSEM Türkiye Birincisi oldu
Çanakkale Şehitleri Anısına Fener Alayı Düzenlendi
Çanakkale Şehitleri Anısına Fener Alayı Düzenlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.