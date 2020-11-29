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Futbol: TFF 1. Lig

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Eskişehirspor: 0 - Altınordu: 2

Stat: Eskişehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, Alimi, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 58 İbrahim Halil Öner), Berkay Tanır (Dk. 72 Talha Erdoğan)

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak (Dk. 82 Yusuf Yalçın Arslan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Burak İnce (Dk. 86 Kahraman Demirtaş), Alper Tursun (Dk. 62 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Furkan Metin, Hüsamettin Yener, Yusuf Can Esendemir, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 20 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan), Dk. 65 Oğuzhan Akgün (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 17 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 45+1 Berkay Tanır, Dk. 59 Mevlüt Çelik, Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehispor'u 2-0 mağlup etti.

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