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Futbol: TFF 1. Lig

GİRESUN HABERLERİ  | 05.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

Giresunspor: 2 - Eskişehirspor: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Sadi Karaduman (Dk. 46 Milinkovic), Diarra, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 72 Helder Tavares), Sergio (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 72 Muhammed Himmet Ertürk), Eren Tozlu (Dk. 86 Yasin Ozan)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 54 Alperen Kocabaş), Tolga Yakut, Furgan Polat (Dk. 71 Sholaja), Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Alimi, Onur Bayramoğlu (Dk. 82 Onurhan Uyanık)

Goller: Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 68 Sergio (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furgan Polat (Eskişehirspor), Dk. 28 Hayrullah Bilazer, Dk. 88 Erol Can Akdağ (Giresunspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

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Giresun Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Boztekke Eczanesi
Merkez
Karadeniz Eczanesi
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Ömür Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
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