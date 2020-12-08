YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.12.2020 15:49 | Son Güncelleme

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Bursaspor: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)

Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90+3 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:05
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Işık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.