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Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan

19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker

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