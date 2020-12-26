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Futbol: TFF 1. Lig

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.12.2020 21:01 | Son Güncelleme

Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali Bişi

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul

Goller: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),

Sarı kartlar: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+4 Rassoul (Adana Demirspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, evinde Adana Demirspor'a 1-0 yenildi.

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