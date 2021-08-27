Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Safa Kınalı (Dk. 68 Samet Asatekin), Tayfun Aydoğan (Dk. 89 Aykut Çeviker), Bardhi (Dk. 68 Diack), Ahmet Yazar (Dk. 82 Metincan Cici), Pedersen

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer (Dk. 46 Mehmet Zahit Çınar), Emin Bayram, Erkam Reşmen, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Eray Ataseven), Turgay Kacar (Dk. 84 Arda Köksal), Roshi (Dk. 84 Burak Asan), Talha Erdoğan (Dk. 46 Marshal Odah), Bregu, Kasongo

Goller: Dk. 21 Ahmet Yazar, Dk. 44 İsmail Konuk, Dk. 75 Samet Asatekin (Tuzlaspor), Dk. 45+3 Turgay Kacar (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Turgay Kacar, Dk. 70 Marshal Odah (Beypiliç Boluspor), Dk. 79 Rotman (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor'u 3-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz