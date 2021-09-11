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Futbol: TFF 1. Lig

11.09.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 6 - Menemenspor: 2

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Sabri Öğe

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel, Berkan Fırat (Dk. 22 Tetteh (Dk. 64 Serdar Özkan)), Ozegovic, Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 85 Ahmethan Köse), Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mahamadou Ba (Dk. 64 Cem Çelik), Adamu (Dk. 68 Pote), Ahmet Sağat (Dk. 76 Ndiaye), Mazlum Demir, Sabbah (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu), Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 46 Emre Özer), Rasheed

Gol: Dk. 6, Dk. 71 ve Dk. 86 Ozegovic, Dk. 50 Evren Korkmaz, Dk. 66 Samed Ali Kaya, Dk. 89 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 24 Sabbah, Dk. 69 Ahmet Sağat (Menemenspor)

Sarı kart: DK. 20 Mahamadou Ba, Dk. 23 Mazlum Demir, Dk. 90+3 Emre Özer (Menemenspor), Dk. 23 Ozegovic, Dk. 43 Bruns, Dk. 44 Celil Yüksel, Dk. 56 Samed Ali Kaya (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor'u 6-2 yendi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında bir pozisyon sonrası sakatlanan Berkan Fırat, sahaya giren 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

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