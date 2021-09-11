Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Sabri Öğe

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel, Berkan Fırat (Dk. 22 Tetteh (Dk. 64 Serdar Özkan)), Ozegovic, Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 85 Ahmethan Köse), Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mahamadou Ba (Dk. 64 Cem Çelik), Adamu (Dk. 68 Pote), Ahmet Sağat (Dk. 76 Ndiaye), Mazlum Demir, Sabbah (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu), Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 46 Emre Özer), Rasheed

Gol: Dk. 6, Dk. 71 ve Dk. 86 Ozegovic, Dk. 50 Evren Korkmaz, Dk. 66 Samed Ali Kaya, Dk. 89 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 24 Sabbah, Dk. 69 Ahmet Sağat (Menemenspor)

Sarı kart: DK. 20 Mahamadou Ba, Dk. 23 Mazlum Demir, Dk. 90+3 Emre Özer (Menemenspor), Dk. 23 Ozegovic, Dk. 43 Bruns, Dk. 44 Celil Yüksel, Dk. 56 Samed Ali Kaya (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor'u 6-2 yendi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında bir pozisyon sonrası sakatlanan Berkan Fırat, sahaya giren 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz