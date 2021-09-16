Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Dk. 64 Omolo), Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 64 Benhur Keser), Cabezas (Dk. 46 Tisdell), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 77 Dilaver Güçlü), Pereira (Dk. 82 İsa Nalbant)

Balıkesirspor: Vukovic, Erdem Gökçe (Dk. 76 Bilalli), Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Bezjak (Dk. 46 Abdulkadir Özgen), Muhammed Ali Doğan (Dk. 67 Cemal Kızılateş), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey, İbrahim Halil Çolak (Dk. 76 Kore), Cumali Bişi

Goller: Dk. 2, 17 ve 40 Dino Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 90+1 Cumali Bişi (Penaltıdan) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Yılmaz Özeren, Dk. 54 Pereira (Kocaelispor)

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Balıkesirspor'dan Abdulkadir Özgen'in kullandığı penaltıyı, yeşil-siyahlı kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı.



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