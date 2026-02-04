SPOR

Dünya yıldızı İstanbul’a! Darwin Nunez Fenerbahçe’ye çok yakın

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe transferde bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-lacivertliler N’Golo Kante’nin ardından forvet transferi konusunda da Darwin Nunez ile anlaşmak için, görüşmelerde olumlu mesafeler katetti. Golcü oyuncu için her türlü seferberliği yapmaya hazırlanan kanarya 48 saat içinde bir forvet oyuncusunu da açıklayacak.

Burak Kavuncu
SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Kante için neredeyse 1 aydır yürütülen ve dün öğlen saatlerinde resmi olarak olmadığı açıklanan transfer, gece yarısında resmen bitirildi. Öte yandan sarı-lacivertliler golcü aarayışını da yine Suudi Arabistan'dan bitiriyor...

TEKLİF BİLE YAPILDI!

Fenerbahçe, forvet Darwin Núñez’i transfer etmek için Al Hilal ile resmi olarak görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e 6 ay kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe, santrfor transferi için büyük uğraş veriyor.

SARAN HAYALİNİ KURUYOR...

Fenerbahçe'de Bakan Sadettin Saran devre arası transfer döneminde resmen çıldırdı. Gece geç saatlerde Kante'yi getirip, En-Nesyri ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler rotayı Nunez'e kırdı.

Al Hilal'de Darwin Nunez, Benzema'nın transferinden dolayı mutsuz ve kendisinin ikinci plana atıldığını düşünüyor. Bu sebepten transfere sıcak bakan Uruguaylı golcü oyuncu her an imzayı atabilir.

BİR TRANSFER DAHA MI?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe, Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için teklif yaptı. Kanarya'nın eski oyuncusu için resmen devreye girdiği ve kiralamak içn görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Al-Hilal, değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek’i ana kadroya yazamazsa, oyuncunun Fenerbahçe’ye transferine sıcak bakıyor.

KANTE RESMEN FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N’Golo Kante ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Kante’nin lisansını çıkardı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, gece saatlerinde yeni bir Kante paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadeleri yer aldı.

EN-NESYRI'YE VEDA...

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri dönemi sona erdi. Faslı golcü 79 maçta 38 gol ve 8 asist yapmayı başardı.

