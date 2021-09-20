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Futbol: TFF 1. Lig

20.09.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 2 - Menemenspor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 62 İshak Çakmak), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Nadir Çiftçi), Zahid (Dk. 73 Chahechouhe), Geraldo (Dk. 46 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 87 Mehmet Murat Uçar), Eren Derdiyok

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Cem Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 90 Sabbah), Ba, Emre Özer (Dk. 65 Ahmet Aslan), Rasheed, Pote (Dk. 79 Gomes)

Goller: Dk. 3 Eren Derdiyok, Dk. 73 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 14 Ahmet Sağat, Dk. 58 Rasheed (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Ariyibi (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Sinan Akgöl (Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

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