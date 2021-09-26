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Futbol: TFF 1. Lig

26.09.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor: 1 - Eyüpspor: 1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Özcan Sultanoğlu

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç (Dk. 85 Sabbah), Mete Çelik, Ahmet Sağat, Cem Çelik, Ba, Akanbi, Emre Özer (Dk. 67 Berkan İbrahim Çakır), Pote (Dk. 73 Toni Gomes)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mikail Okyar, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Umut Bulut, Bekir Yılmaz (Dk. 75 Enes Keskin), Taşkın İlter (Dk. 9 Gökcan Kaya), Caner Hüseyin Bağ, Muhammed Akarslan (Dk. 62 Kozulj), Stancu (Dk. 46 Pa Dibba)

Goller: Dk. 76 Pa Dibba (Eyüpsor), Dk. 86 Sabbah (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Umut Bulut, Dk. 53 Yalçın Kılınç, Dk. 88 Enes Keskin, Dk. 90 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 64 Mete Çelik, Dk. 68 Cem Çelik (Menemenspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Menemenspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.

Menemenspor'da 85. dakikada Kerem Paykoç'un yerine oyuna giren Mohamed Mahdi Sabbah, 1 dakika içinde takımının beraberlik golüne imza attı.

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