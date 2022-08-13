Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 Erdem Gökçe), Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Badji (Dk. 46 Ahmet Ildız), Sinan Kurt, Dibba (Dk. 78 Ahmet Yazar), Babel (Dk. 48 Ezeh), Eze

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık (Dk. 90+5 Berkan Gündem), Oğuz Yılmaz, Hakan Cinemre, Schwechlen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Okan Derici), Gökhan Süzen, Mayi, Turaç Böke (Dk. 81 Oğuzhan Sarı)

Gol: Dk. 74 Eze (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 45+2 Schwechlen (Denizlispor), Dk. 34 Uğur Demirok, Dk. 60 Ezeh, Dk. 89 Berkan Emir, Dk. 90+6 Ahmet Yazar (Eyüpspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.



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