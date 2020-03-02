Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.
Deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanışında Giresunspor, Boluspor'u 2-0 yenerken; Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
- Sonuçlar
Ligin 25. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-2
Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: 1-1
İstanbulspor-Adanaspor: 1-0
Altay-Altınordu: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: 2-2
Giresunspor-Boluspor: 2-0
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP1. HATAYSPOR25 14 7 4 35 21 14 49 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR25 13 6 6 29 19 10 45 3. ADANA DEMİRSPOR25 11 8 6 47 29 18 41 4. BURSASPOR25 13 5 7 38 32 6 41 5. ALTAY25 10 8 7 31 26 5 38 6. FATİH KARAGÜMRÜK25 10 8 7 33 29 4 38 7. AKHİSARSPOR25 10 8 7 30 27 3 38 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR25 10 6 9 36 35 1 36 9. KEÇİÖRENGÜCÜ25 8 10 7 20 19 1 34 10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR25 8 9 8 27 28 -1 33 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR25 9 5 11 28 34 -6 32 12. İSTANBULSPOR24 7 10 7 35 29 6 31 13. GİRESUNSPOR24 8 7 9 26 32 -6 31 14. ALTINORDU25 6 9 10 28 36 -8 27 15. OSMANLISPOR25 6 7 12 28 37 -9 22 16. BOLUSPOR25 2 12 11 20 34 -14 18 17. ADANASPOR25 3 9 13 23 38 -15 18 18. ESKİŞEHİRSPOR25 7 4 14 30 39 -9 16
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.
- 26. haftanın programı
6 Mart Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)