Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 33. hafta, yapılan 8 maçla tamamlandı.

Ligde 33. haftaya en yakın rakibinin 4 puan önünde lider giren Hatayspor, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'la karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, normal sezonun bitimine 1 hafta kala 63 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Süper Lig'e yükselme yarışındaki takımlardan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek 59 puana çıktı ve ikincilik koltuğunu korudu.

Doğrudan Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden ekiplerden Adana Demirspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Adana temsilcisi, 58 puana ulaşarak haftayı üçüncü sırada kapattı.

Akhisarspor ise dış sahada, ligde kalma yarışındaki Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ege ekibi, 57 puanla 4. sıraya yerleşti.

Bursaspor ise sahasında puan kaybetti. Yeşil-beyazlı takım, Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak beşinciliğe geriledi.

TFF 1. Lig'de son hafta öncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'a katılacak son takım ise Fatih Karagümrük ile Altay'dan biri olacak.