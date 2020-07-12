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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Ligde 33. hafta maçları tamamlandı - Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 33. hafta, yapılan 8 maçla tamamlandı.

Ligde 33. haftaya en yakın rakibinin 4 puan önünde lider giren Hatayspor, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'la karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, normal sezonun bitimine 1 hafta kala 63 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Süper Lig'e yükselme yarışındaki takımlardan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek 59 puana çıktı ve ikincilik koltuğunu korudu.

Doğrudan Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden ekiplerden Adana Demirspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Adana temsilcisi, 58 puana ulaşarak haftayı üçüncü sırada kapattı.

Akhisarspor ise dış sahada, ligde kalma yarışındaki Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ege ekibi, 57 puanla 4. sıraya yerleşti.

Bursaspor ise sahasında puan kaybetti. Yeşil-beyazlı takım, Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak beşinciliğe geriledi.

TFF 1. Lig'de son hafta öncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'a katılacak son takım ise Fatih Karagümrük ile Altay'dan biri olacak.

- Ligden düşecek son takım son hafta belli olacak

Ligden düşecek üçüncü ve son takım, 34. hafta müsabakalarının ardından netleşecek.

Eskişehirspor ile Adanaspor'un daha önce düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de son takım, Osmanlıspor veya Boluspor olacak.

Haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımdan Boluspor 30 puanla 15, Osmanlıspor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bolu temsilcisi, 34. haftada lig sonuncusu Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlıspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.

İki takım arasında puan eşitliği olması durumunda ikili averaj avantajını elinde bulunduran Osmanlıspor ligde kalan takım olacak.

- Sonuçlar

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: 2-0

İstanbulspor-Osmanlıspor: 1-0

Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: 3-0

Altınordu-Giresunspor: 3-1

Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2

Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: 2-3

Boluspor-Akhisarspor: 0-1

Adanaspor-Hatayspor: 1-2

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR33 18 9 6 45 27 18 63 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33 17 8 8 38 25 13 59 3. ADANA DEMİRSPOR33 16 10 7 68 43 25 58 4. AKHİSARSPOR33 16 9 8 43 35 8 57 5. BURSASPOR33 17 8 8 48 38 10 56 6. FATİH KARAGÜMRÜK33 14 11 8 50 39 11 53 7. ALTAY33 13 12 8 46 36 10 51 8. KEÇİÖRENGÜCÜ33 12 11 10 29 25 4 47 9. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR33 12 8 13 47 47 0 44 10. GİRESUNSPOR33 12 8 13 38 45 -7 44 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR33 11 10 12 41 45 -4 43 12. İSTANBULSPOR33 9 13 11 45 40 5 40 13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR33 9 11 13 33 44 -11 38 14. ALTINORDU33 8 12 13 36 43 -7 36 15. BOLUSPOR33 5 15 13 27 41 -14 30 16. OSMANLISPOR33 7 9 17 37 53 -16 27 17. ADANASPOR33 3 12 18 30 52 -22 21 18. ESKİŞEHİRSPOR33 7 6 20 34 57 -23 12
Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

- Son haftanın maçları

TFF 1. Lig'in son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Eskişehirspor-Boluspor

Fatih Karagümrük-Adanaspor

Akhisarspor-Keçiörengücü

Adana Demirspor-İstanbulspor

Giresunspor-Altay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor

Hatayspor-Bursaspor

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu

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