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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.12.2020 22:17 | Son Güncelleme

Ligin 15. haftasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu'yu 2-0 yenen Giresunspor, liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.

Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.

Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.

- Sonuçlar

Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1

Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Akhisarspor: 2-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 1-0

İstanbulspor-Bursaspor: 3-3

Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1

Giresunspor-Altınordu: 2-0

- Puan durumu

OGBMAYAVP1.GİRESUNSPOR1585221138292.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ15834221210273.YILPORT SAMSUNSPOR1576220146274.TUZLASPOR A.Ş.1483323194275.ALTINORDU1583421183276.ALTAY14824261313267.ADANA DEMİRSPOR14743251312258.İSTANBULSPOR A.Ş.1364322157229.BURSASPOR15636282622110.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR15537181801811.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR154561522-71712.MENEMEN SPOR143651620-41513.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR144371622-61514.BEYPİLİÇ BOLUSPOR143471316-31315.AKHİSARSPOR143471221-91316.ADANASPOR A.Ş.113351415-11217.ANKARASPOR14239822-14918.ESKİŞEHİRSPOR15069930-213Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.

- 16. hafta

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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