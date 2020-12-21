Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.
Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.
Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.
- Sonuçlar
Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1
Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2
Altay-Akhisarspor: 2-1
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 1-0
İstanbulspor-Bursaspor: 3-3
Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0
Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1
Giresunspor-Altınordu: 2-0
- Puan durumu
OGBMAYAVP1.GİRESUNSPOR1585221138292.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ15834221210273.YILPORT SAMSUNSPOR1576220146274.TUZLASPOR A.Ş.1483323194275.ALTINORDU1583421183276.ALTAY14824261313267.ADANA DEMİRSPOR14743251312258.İSTANBULSPOR A.Ş.1364322157229.BURSASPOR15636282622110.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR15537181801811.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR154561522-71712.MENEMEN SPOR143651620-41513.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR144371622-61514.BEYPİLİÇ BOLUSPOR143471316-31315.AKHİSARSPOR143471221-91316.ADANASPOR A.Ş.113351415-11217.ANKARASPOR14239822-14918.ESKİŞEHİRSPOR15069930-213Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.
- 16. hafta
25 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)