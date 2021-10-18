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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

18.10.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 9. hafta maçları tamamlanırken, Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor 21 puanla, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftayı 18 puanla üçüncü bitirdi.

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: 2-2

Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: 2-1

Menemenspor-Yılport Samsunspor: 3-2

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 6-2

Manisa-Adanaspor: 0-3

Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

İstanbulspor-Tuzlaspor: 1-0

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR963017314212.MKE ANKARAGÜCÜ963017512213.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR960315105184.EYÜPSPOR952216124175.KOCAELİSPOR8512871166.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR950415105157.TUZLASPOR8422954148.YILPORT SAMSUNSPOR832314140119.GENÇLERBİRLİĞİ83231013-31110.MENEMENSPOR 93241217-51111.İSTANBULSPOR 8314101001012.ALTAŞ DENİZLİSPOR9315912-31013.ALTINORDU93151220-81014.ADANASPOR92341215-3915.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ93061116-5916.BEYPİLİÇ BOLUSPOR822489-1817.BURSASPOR82241013-3818.BALIKESİRSPOR8206613-7619.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ8116512-74- 10. hafta

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

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