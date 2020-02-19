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Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Ligde 24. hafta mücadelesi tamamlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda 24. hafta maçları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Sakaryaspor: 1-1

Piserro Kahramanmaraşspor-GMG Kastamonuspor: 0-2

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 0-0

Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

Niğde Anadolu-Tuzlaspor: 2-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 1-0

Uşakspor-Vanspor FK: 2-1

Bandırmaspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Elazığspor: 3-0 (Hükmen)

- Beyaz Grup:

Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe: 2-0

Şanlıurfaspor-İnegölspor: 0-1

Başkent Akademi-Çorum FK: 2-1

Sarıyer-GMG Kırklarelispor: 4-0

Hacettepe-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

1922 Konyaspor-Manisa FK: 3-3

Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-3

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24. hafta Futbol sonuç TFF 2. Lig

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