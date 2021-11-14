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Futbol: TFF 2. Lig

14.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 13. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 0-0

Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor: 1-0

Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-0

Akhisarspor-Eskişehirspor: 3-0

Pendikspor-Ankara Demirspor: 1-0

Uşakspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor-Bodrumspor: 1-3

Somaspor-Çorum: 1-1

Ankaraspor-Sarıyer: 2-2

Hekimoğlu Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor: 1-2

Adıyaman Futbol Kulübü-Serik Belediyespor: 0-4

Afjet Afyonspor-Turgutluspor: 4-0

Diyarbekirspor-Sakaryaspor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

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