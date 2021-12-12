Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Akhisarspor-Pazarspor: 3-1

Pendikspor-Kırklarelispor: 1-0

Uşakspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Eskişehirspor: 0-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bucaspor 1928: 1-1

Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 4-1

- Kırmızı Grup

Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0

İnegölspor-Bodrumspor: 1-2

Niğde Anadolu FK-Çorum FK: 0-2

Adıyaman FK-Sarıyer: 1-0

Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-1

Diyarbekirspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 2-2

Sakaryaspor-Serik Belediyespor: 2-1



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