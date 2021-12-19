Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 18. haftası, yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Eskişehirspor-Ankara Demirspor: 2-2

Şanlıurfaspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Kırklarelispor-Uşakspor: 0-0

Pazarspor-Pendikspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Akhisarspor: 0-0

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Turgutluspor: 3-0

Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Diyarbekirspor: 2-1

Çorum FK-Adıyaman FK: 3-0

Silahtaroğlu Vanspor-İnegölspor: 3-1

Somaspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-0

Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2



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