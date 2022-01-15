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Futbol: TFF 2. Lig

15.01.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde ikinci yarı, Kırmızı Grup'ta oynanan 2 müsabakayla başladı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı, Kırmızı Grup'ta oynanan 2 maçla başladı.

Ligin 20. haftasında oynanan 2 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon: 2-0

Turgutluspor-Sivas Belediyespor: 0-2

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