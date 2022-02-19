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Futbol: TFF 2. Lig

19.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 26. hafta maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 2. Lig'de beyaz ve kırmızı gruplarda 26. hafta maçları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Eskişehirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-0

Ankara Demirspor-Bucaspor 1928: 1-1

Nazilli Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-2

Pendikspor-Isparta 32: 0-1

Kırklarelispor-Pazarspor: 1-0

Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

- Kırmızı Grup

An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Sarıyer: 0-2

Sivas Belediyespor-Çorum FK: 2-0

Kahramanmaraşspor-Bodrumspor: 1-3

Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-2

Turgutluspor-Somaspor: 1-1

Sakaryaspor-Ankaraspor: 1-0

Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon: 0-3

Diyarbekirspor-İnegölspor: 0-2

Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK: 3-1

Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK: 3-1

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