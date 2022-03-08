Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor ile Sivas Belediyespor 0-0 berabere kaldı.

7 Ocak Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 berabere geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında da taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve maç bu skorla tamamlandı.

