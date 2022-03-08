YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

08.03.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraşspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor ile Sivas Belediyespor 0-0 berabere kaldı.

7 Ocak Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 berabere geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında da taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve maç bu skorla tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiAdana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisiTarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.