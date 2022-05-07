Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de normal sezonun 38. ve son hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 0-0

Pazarspor-Uşakspor: 0-0

Weecoins Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 0-4

Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor: 3-1

Teco Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor: 2-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-3

Bucaspor 1928-Tarsus İdmanyurdu: 2-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Isparta 32: 0-3

Kırmızı Grup:

Ankaraspor-1461 Trabzonspor: 0-0

Somaspor-İnegölspor: 0-0

Silahtaroğlu Vanspor-Niğde Anadolu: 4-2

Bodrumspor-Adıyaman FK: 1-2

Çorum FK-Afjet Afyonspor: 3-2

Sarıyer-Diyarbekirspor: 3-1

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor: 1-0

Sivas Belediyespor-Sakaryaspor: 1-0

Kahramanmaraşspor-Turgutluspor: 0-1

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0



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