Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Bitexen Düzcespor-Ankaraspor: 3-1

İnegölspor-Bayburt Özel İdare Spor: 3-0

Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-1

Somaspor-Batman Petrolspor: 0-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1

Şanlıurfaspor-Çorum FK: 0-0

Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1

Menemen FK-Esenler Erokspor: 1-0

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

- Kırmızı Grup

Adıyaman FK-1461 Trabzon: 0-1

Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor: 1-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 4-2

GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-2

Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 1-1

İskenderunspor-Balıkesirspor: 1-0

Diyarbekirspor-Uşakspor: 1-0

