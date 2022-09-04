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Futbol: TFF 2. Lig

04.09.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 7 karşılaşma yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 7 müsabaka oynandı.

Beyaz Grup'ta haftanın son maçı, yarın Afjet Afyonspor ile Bursaspor arasında oynanacak.

İki grupta bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Bayburt Özel İdare-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-3

Esenler Erokspor-Isparta 32: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Batman Petrolspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-0

Çorum FK-Somaspor: 2-0

- Kırmızı Grup

Pazarspor-İskenderunspor: 1-3

Kırşehir Belediyespor-Kocaelispor: 0-1

Serik Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-1

Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

Weecoins Kırklarelispor-Adıyaman FK: 0-0

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Diyarbekirspor: 4-2

Fethiyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Bucaspor 1928-Etimesgut Belediyespor: 2-1

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